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Diyarbakır'da Geniz Eti Ameliyatında İhmal İddiası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Geniz Eti Ameliyatında İhmal İddiası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'da özel bir hastanede geniz eti ameliyatı için yatan 20 yaşındaki Damla Sakallı, ameliyat sonrası serum takılmasının ardından rahatsızlandı ve yoğun bakıma alındı. Ailesinin iddialarına göre, ihmal sonucu hayatını kaybeden genç kadın için inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da geniz eti ameliyatı için özel hastaneye giden genç kadının ölümünde ihmal olduğu iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.

İddiaya göre, 20 yaşındaki Damla Sakallı, geniz eti ameliyatı olmak için merkez Kayapınar ilçesindeki özel bir hastaneye gitti.

Ameliyat için yatışı yapılan genç kadın, serum takılmasının ardından rahatsızlandı. Durumu ağırlaşan Sakallı, aynı hastanede yoğun bakıma alındı.

Sakallı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen Sakallı'nın cenazesi merkez Yenişehir ilçesindeki Şilbe Mezarlığında toprağa verildi.

Genç kadının ölümünde ihmal bulunduğu şüphesiyle İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Baba Şehmus Sakallı (48), taziyeevinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 5'i kız 7 çocuk babası olduğunu belirterek, ön lisans mezunu kızı Damla'nın geniz eti ameliyatı olmak için bazı hastanelere başvurduğunu söyledi.

Bazı hastanelerin riskli olduğunu belirterek ameliyatı kabul etmediğini anlatan Sakallı, şöyle konuştu:

"Bu hastane ameliyatı kabul etti. 'Riski alıyoruz, ameliyatı yaparız.' dediler. 80 bin lira ödedik. Hemşireler ameliyat öncesi serum taktılar. Kızım hemen simsiyah oldu. Hemşireler bir şey yok dediler, kızımı yoğun bakıma aldılar ama kalbi durmuş zaten, ölmüş. Kızım saat 08.30'da ölmüştü, bize umut verdiler, 'İyi' dediler, gece 'Kızınız öldü.' dediler. Cenazemizi aldık. Şikayetçiyiz."

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

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