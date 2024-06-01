Diyarbakır'da Gazze Direnişi Programı Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da, "Gazze Direnişi" adlı program gerçekleştirildi.

Davet ve Kardeşlik Vakfı Diyarbakır Şubesince merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin-i Eyyubi Camisi İhsan Arslan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda, Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Ali Haydar Bengi'nin hayatını konu alan sinevizyon gösterimi yapıldı.

İlim Ahlak ve Kardeşlik Derneği (İhvan Der) Başkanı Ali Sarıhan, programda yaptığı konuşmada, Gazze'li Müslümanların direnişlerine devam ettiğini, bu direnişin dünyanın her tarafına yayıldığını aktardı.

İsrail'in Gazze'de her gün yeni katliamlara imza attığını ifade eden Sarıhan, "Bizler dün, bugün ve yarın da Filistin ve Gazzeli kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.

Programda, Davet ve Kardeşlik Vakfı Başkanı Maruf Çelik de bir konuşma yaptı.

Daha sonra program kapsamında cami avlusunda Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi.