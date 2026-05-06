Diyarbakır'da 2 Savcı Faili Meçhul Bırakılan 70 Dosyayı İnceleyecek

Adalet Bakanlığı, Diyarbakır'da faili meçhul bırakılan 70 dosyayı incelemek üzere 1 başsavcı vekili ve 1 savcı görevlendirdi. Türkiye genelinde ise 638 soruşturma dosyası üzerinde çalışma başlatıldı.

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nca Diyarbakır'da faili meçhul bırakılan 70 dosyayı incelemek için 1 başsavcı vekili ve 1 savcı görevlendirildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı", faili meçhul soruşturma dosyaları incelemeye aldı. Türkiye'nin 81 ilindeki tüm adliyelerde yapılan tarama neticesinde ilk etapta 75 ilde tespit edilen 638 soruşturma dosyası ile 693 maktule ilişkin süreç başlatıldı.

Bu kapsamda Diyarbakır'da faili meçhul bırakılan 70 dosyanın incelemesi için 1 başsavcı vekili ve 1 savcı görevlendirildi. Diyarbakır'ın ilçelerinden gelen dosyalar da dahil olmak üzere 2002'den bugüne kadar faili meçhul bırakılan 70 dosyayı incelemeye alınacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
