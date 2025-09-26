Diyarbakır'da Evlat Nöbeti Tutan Aile Sayısı 385'e Yükseldi

DİYARBAKIR'da eski HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 6 ay önce Bağlar ilçesinde kandırılıp dağa kaçırılan oğlu Muhammed için gelen Fatma Laçin'in katılımıyla 385'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 2 bin 216 gündür sürdürülen eylemde, bugüne kadar 63 aile çocuklarına kavuştu. Evlat nöbetindeki aile sayısı, 19 yaşında Bağlar ilçesinde kandırılıp dağa kaçırılan oğlu Muhammed için gelen Fatma Laçin'in katılımıyla 385'e yükseldi.

'SENİ BEKLİYORUM'

Evin tek oğlu olduğunu belirten Fatma Laçin, "Muhammed, neredeysen eve gel. 6 aydır bakmadığımız yer kalamadı. Ev sensiz olmuyor. Kurban olayım oğlum, eve gel. Sen evin tek oğlusun. Bizi nasıl bıraktın da gittin? Gece gündüz senin yolunu gözlüyorum. Balkondan ve pencereden çıkmıyorum. Seni bekliyorum. Baban hasta ve dayanmıyor. Babası ona para verdi, kendine elbise alsın diye. Akşam babası onu aradı ve ona 'Gel, eve beraber gidelim' dedi. Babası eve geldi. Oğlum da o gece bir arkadaşında kalacağını söyledi. O günden beri arıyoruz ama bulamıyoruz. Oğlum kimin elindeyse bıraksın. Tek bir oğlumdur, başka oğlum yok. Yuvam yıkıldı" dedi.