Haberler

Diyarbakır'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 12 tutuklama

Diyarbakır'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 12 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır merkezli üç ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 12'si tutuklandı. Operasyon kapsamında fuhşa yer sağladığı tespit edilen masaj salonları ve organizatörler hedef alındı.

DİYARBAKIR merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde fuhşa yer ve imkan sağlandığını belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin reklam organizatörleri aracılığı ile müşteri temin ettikleri ve organize şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Bu kapsamda 5 masaj salonu ile bağlantılı 18 şüpheli hakkında çalışma yürütüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre; şüphelilerin yaklaşık 68 milyon TL'lik işlem hacmine ulaştıkları belirlendi.

20 ADRESE OPERASYON

Diyarbakır merkezli Samsun ve İstanbul'u da kapsayan toplam 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Kadraj' adlı operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı, 2'si hakkında da konutu terk etmeme kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlülere yeni operasyon! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Yeni operasyon! TRT oyuncusu ve ünlü şarkıcı dahil 17 kişi gözaltında
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu

3 şirket ve bir futbol kulübüne el konuldu! İşte o takım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Kıskançlık cinayeti! Ukraynalı mülteci kadın ve asker sevgilisini yataklarında katletti

Mülteci kadın ve asker sevgilisi yataklarında katledildi
Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti

Dün gece kabusu yaşadılar!
ABD'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Kana bulanan buz pistinde ölü sayısı 3'e çıktı
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı'nda bir arada

Tartışma yaratan görüntülerden sonra tek kaldı!
Ülkede şoke eden görüntü! Balıklar sokaklara taşındı

Balıklar sokaklara taşındı, halk şaşkınlık içinde onları izledi