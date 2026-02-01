Haberler

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırıya ilişkin 2 tutuklama

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü önünde el yapımı patlayıcı atılması olayında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olayda herhangi bir hasar tespit edilmedi.

DİYARBAKIR İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılması ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 25 Ocak'ta akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yolda meydana geldi. Yüzleri maskeli 2 kişi tarafından yola el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. EYP'nin infilak etmesiyle şüpheliler, ara sokaklara kaçarak uzaklaştı. Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından yapılan çalışmada; EYP'nin herhangi bir hasara yol açmadığı tespit edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada, "25 Ocak 2026 günü saat 20.15 sıralarında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası yerleşkesine yönelik el yapımı patlayıcı (EYP) kullanılarak gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili olarak güvenlik birimlerimizce yürütülen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Emniyet birimlerimizdeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
