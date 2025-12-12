Haberler

Diyarbakır'da markete düzenlenen el bombalı saldırı kamerada

Güncelleme:
Diyarbakır'da bir markete el bombası ile düzenlenen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yüzü kapalı bir şüphelinin, markete el bombasını atarak kaçtığı anlar kaydedildi.

Diyarbakır'da kimliği belirsiz şüphelinin, bir markete patlayıcı maddeyle saldırıp kaçtığı anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Şüphelinin markete attığı patlayıcı maddenin, el bombası olduğu tespit edildi.

Kamera kaydında, yüzü kapalı şüphelinin kapısını açtığı marketten içeri el bombasını atıp kaçtığı, bir süre sonra patlamanın meydana geldiği ve yangına neden olduğu, iş yerinin yanından geçen bir kadın da patlama sırasında kırılan camlardan etkilenip, hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Ayrıca, çevredekilerin marketin içine girip, bidonla su dökerek yangını söndürmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıdı. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

