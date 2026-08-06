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Diyarbakır'da silah operasyonu: 2 tutuklama

Diyarbakır'da silah operasyonu: 2 tutuklama
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- 2 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, AK-47 otomatik tüfek, ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve farklı ebatlarda 157 fişek ele geçirildi, Y.Ç. ile V.T.Ç. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
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