Diyarbakır'da silah operasyonu: 2 tutuklama
- 2 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, AK-47 otomatik tüfek, ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve farklı ebatlarda 157 fişek ele geçirildi, Y.Ç. ile V.T.Ç. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA