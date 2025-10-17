Haberler

Diyarbakır'da "Dünya Gıda Günü" etkinliği yapıldı

Diyarbakır'da "Dünya Gıda Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır'da "Dünya Gıda Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlük tarafından merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Polis Sabri Kün İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Türkan Seyyitoğlu, öğrencilere "Sağlıklı beslenme" konulu sunum yaptı.

Sunumun ardından öğrencilere ve katılımcılara Müdürlük tarafından ikramlar yapıldı.

Programa, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mehmet Halit Gülçer ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Şahin Üstün de katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
