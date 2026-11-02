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Diyarbakır'da drift atan sürücüye 140 bin TL ceza kesildi, ehliyeti 60 gün alındı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tespit ettiği sürücünün belgesi de 60 gün süreyle geri alındı.

SÜRÜCÜYE 140 BİN TL CEZA, EHLİYETİNE 60 GÜN EL KONULDU

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde aracıyla drift atan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, tespit edilen araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi gereğince 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alındı.

Haber: Hüseyin İÇLİ- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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