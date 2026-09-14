Diyarbakır'da Dilek Kalkan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 2 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tatlıçayır Mahallesi Pamukçayı mevkisinde 29 Temmuz 2014'te su seviyesinin çekildiği dere yatağı ve çevresinde insana ait olduğu değerlendirilen kafatası, çeşitli kemik parçaları, muhtelif kıyafet ve eşyaların tespit edilmesi üzerine Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe Cuma K. ve Muhyettin B. tutuklandı, Hatice K, Emrah K, Serdal K, Hamdiye A. ve Figen B. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler, HTS, baz kayıtları ve teknik takip sonucu tespit edilmişti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Tatlıçayır Mahallesi Pamukçayı mevkisinde 29 Temmuz 2014'te su seviyesinin çekildiği dere yatağı ve çevresinde insana ait olduğu değerlendirilen kafatası, çeşitli kemik parçaları, muhtelif kıyafet ve eşyaların tespit edilmesi üzerine Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında olay yerinden elde edilen kafatası ve kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede 17-23 yaş arası bir kadına ait olduğu belirlenmiş, kimlik ve şüpheli tespiti yapılamaması nedeniyle 13 Şubat 2015'te daimi arama kararı verilmişti.

Şüpheliler hakkında yeterli delil bulunamaması nedeniyle 22 Ekim 2014'te kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş, bu karar maktulün kimliğinin tespiti üzerine 4 Haziran'da kaldırılmıştı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından, faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alınmıştı.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, HTS kayıtları, veri analizleri, daraltılmış baz çalışmaları, Adli Tıp Kurumu raporları, hastane muayene kayıtları, ilaç bilgileri, tanık/bilgi sahibi ifadeleri, saha araştırmalarıyla elde edilen diğer bilgi ve belgeler bir bütün halinde değerlendirilerek, tespit edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda Cuma K, Serdal K, Emrah K. ve Hatice K. ile Muhyettin B. ve Figen B. ile Hamdiye A. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA