Diyarbakır'da 'Dicle Güzeli' Kelebeği Fotoğraf Tutkunlarını Bekliyor

Diyarbakır'da 8 bin yıldır tarımın yapıldığı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri ve Dicle Vadisi, sonbaharda "Dicle Güzeli" kelebeğini çekmek isteyen fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Dicle Nehri'nden beslenen ve kentin "oksijen deposu" olan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri ve Dicle Vadisi, eklem bacaklılardan sürüngenlere, su samurlarından Fırat kaplumbağalarına, göçmen kuş türlerinden kelebeklere kadar çok sayıda canlıya ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'de 2011'de Dicle Nehri kıyısında görülerek kayıt altına alınan ve "Dicle Güzeli" adı verilen kelebeği görmek ve görüntülemek için her yıl sonbaharda birçok kelebek gözlemcisi ve fotoğrafçısı bölgeyi ziyaret ediyor.

Dişi ve erkeğinin kanatlarında kadife siyah ve mavinin tonlarının yanı sıra kırmızı, kahve, turuncu, gri tonlarını farklı desenlerde taşıyan Afrika göçmeni kelebek, eylülde bölgeye geliyor.

Hevsel Bahçeleri ve Dicle Vadisi'nde yoğun görülen Latince "Junonia Orithya", İngilizce "Blue Pensy" adlı kelebek, Şırnak, Siirt, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da kayıt altına alındı.

"İlk kayıt buradan verildiği için ismi 'Dicle Güzeli' olmuş"

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, AA muhabirine, Diyarbakır'ın Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri'nin sadece bitki çeşitliliği değil kuş türleri, balık çeşitleri, eklem bacaklılar ve kelebekler bakımından da çok zengin olduğunu söyledi.

Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri'ne özgü türlerin de olduğunu belirten Satar, burada 150 kuş türünün bulunduğunu belirtti.

Satar, "Aynı zamanda çok güzel kelebeklerimiz, böcek türlerimiz var. Sonbahar aylarında görülen 'Dicle Güzeli' dediğimiz bir kelebeğimiz var. Bu kelebeği bir su kenarlarında, bahçelerde görebiliyoruz." dedi.

Kelebeğin, Dicle Üniversitesindeki akademisyenlerce 2011'de yapılan saha taraması sırasında görülüp kayıt altına alındığını bildiren Satar, "Hocalarımız tarafından ilk kayıt buradan verildiği için ismi 'Dicle Güzeli' olmuş. Gerçekten çok güzel bir kelebek ve çok güzel renklere sahip. Herkesin görmesi gereken bir kelebek. Bu mevsimde görme şansımız var." diye konuştu.

"Türkiye'nin en güzel kelebeklerinden biri"

Diyarbakır'da ilkokul öğretmeni ve 12 yıldır kelebekleri fotoğraflayarak kayıt altına alan Muhammed Yalçın da şimdiye kadar kelebeklerin 166 türünü fotoğraflama şansı bulduğunu ve bunlar içerisinde çok nadir türlerin de yer aldığını kaydetti.

Kelebeğin Dicle Vadisi boyunca görülebildiğini ifade eden Yalçın, "Çok güzel bir kelebek. Kelebek fotoğrafçılarının en çok çekmek istediği türlerden. Bu kelebeği dışardan birçok kişi gelip çekiyor. Türkiye'nin en güzel kelebeklerinden biri." ifadelerini kullandı.

Erkeklerin parlak mavi, dişilerinse kahverengi tonlarında olduğunu, hava şartlarına bağlı olarak eylülden aralık ayına kadar görülebildiklerini belirten Yalçın, "Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri ve Dicle Vadisi kelebek türü bakımından çok zengin. Tüm kelebek severleri buraya bekliyoruz. Özellikle tür sayısını artırmak isteyen koleksiyoncuları buraya bekliyoruz." dedi.

"İlk defa bugün fotoğrafladım"

Bitlis'ten gelen Sercan Bölük ise 2015'ten bu yana kelebek fotoğrafçılığı yaptığını bildirdi.

Bu amaçla arkadaşlarıyla Türkiye'nin birçok yerine gittiğini anlatan Bölük, "Dicle Güzeli'ni çekmek için geldim. Güzel bir alan bulduk ve bol miktarda var. Dicle Güzeli çok güzel bir kelebek. İlk defa bugün fotoğrafladım. Şimdiye kadar 300 tür çektim. Bence şimdiye kadar fotoğrafladıklarım arasında ilk 5'e girecek bir tür." diye konuştu.