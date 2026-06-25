Haberler

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu... İçişleri Bakanlığı: 1 Milyon 755 Bin Kök Kenevir ve Skunk Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 40 ton toz esrar elde edilebilecek 1 milyon 755 bin 212 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini, 31 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 40 ton toz esrar elde edilebilecek 1 milyon 755 bin 212 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 milyon 755 bin 212 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre operasyonlar, Diyarbakır'ın Lice, Hani, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçelerinde gerçekleştirildi.

Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen operasyonlara, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

"Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında düzenlenen operasyonlarda 81 operasyonel tim, 770 personel ve uzaktan algılama sistemleri görev aldı."

Verilen bilgiye göre, operasyonlar sonucunda 40 ton toz esrar elde edilebilecek 1 milyon 755 bin 212 kök kenevir ve skunk ile 54 kilogram esrar ele geçirildi.

Bakanlık, operasyonlarda 31 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Açıklamada, gençlerin geleceğini hedef alan uyuşturucu imalatçılarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, operasyonda görev alan jandarma ekipleri, ilgili daire başkanlıkları, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.

Kaynak: ANKA
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi

TBMM tarihinde bir ilk! Evlendiler

İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı

İşte günler içinde Meclis'e gelecek yasanın detayları
A Milli Takım kendini bile bile yakmış

Bizimkiler kendini bile bile yakmış!
Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider

Yıldız isim 981 gün sonra sahaya çıktı, taraftarlar deliye döndü
Demirtaş'tan 'Az kaldı' çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici

Direkt Erdoğan'a çağrı yaptı, Kılıçdaroğlu detayı bomba
Son noktayı koydu! Mourinho'dan Arda Güler kararı

Arda Güler için son nokta koyuldu