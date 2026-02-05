6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Diyarbakır'da "yerinde dönüşüm"le 1067 depremzede aile yeni evlerine yerleşti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Diyarbakır'da, "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında konutlarını inşa eden 1067 afetzede aile yeni evlerine yerleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremin etkilediği 11 ilde afetzedelerin evlerine kavuşmaları için yürütülen Yerinde Dönüşüm Projesi kahpsamında kent merkezinde 1597 bağımsız birimden (konut ve iş yeri) oluşan 114 bina için başvuru yapıldı ve bunların tümüne ruhsat ve inşaat izni verildi.

Yapımına başlanan 100 binadan 88 konut ve 12 iş yerinden oluşan 3 binanın inşaatı tamamlandı. Kırsalda da yapımına başlanan 1509 konutun 979'u tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edildi.

Proje kapsamında inşa edilen her konut için 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve vatandaşların proje hazırlığı yaparken kullanabilmeleri için 40 bin lira proje desteği sağlandı.

Afetzedeler, konforlu ve depreme dayanıklı inşa edilen yeni evlerinde güvenle yaşıyor.

"Allah kimseyi devletsiz bırakmasın"

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde yerinde dönüştürdükleri binada yaşamaya başlayan Mehmet Dağ, AA muhabirine, depremde binalarının ağır hasar aldığını anımsattı.

Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalanmak için binadaki hak sahipleri ile bir araya geldiklerini anlatan Dağ, 32 hak sahibinden 25'inin yerinde dönüşüme onay verdiğini, böylelikle binanın inşa çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

Depremde oluşan sarsıntının çok korkunç olduğunu hatırlatan Dağ, Diyarbakır'ın depremin merkez üssü olmamasına rağmen çok büyük yaralar aldığını belirtti.

Yapılan incelemenin ardından ağır hasar gören binalarının mühürlendiğini aktaran Dağ, şöyle konuştu:

"Binamızı yerinde tekrar yapmak için bina sakinleriyle bir araya geldik. Bu süreçte devletin 750 bin lira hibe ve 750 bin lira kredi desteği oldu, 40 bin lira da proje desteği sağlandı. Yaklaşık bir yıl içinde binamızı yaptık. Metrekare olarak binamız eskisine göre biraz küçüldü ama yerinde yaptığımız için çok memnunuz. En azından şu anda sağlam bir evimiz var, onun bilincindeyiz. Bu nedenle mutluyuz. Bina inşa sürecinin başından sonuna kadar yapı denetimi konusunda müteahhit, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, belediye yetkilileri ve biz sürekli işin içindeydik. Binanın sağlamlığı konusunda içimiz şu an çok rahat. Bir deprem olduğunda neredeyse 'hadi dışarı kaçalım' değil de 'hadi içeri girelim' düşüncesindeyiz. Biliyoruz ki binamız sağlam yapıldı, kontrol edildi. Bundan sonra olabilecek felaketlere karşı kendimizi şanslı hissediyoruz."

Dağ, devletin sağladığı kredi ve hibe desteği sayesinde binalarını tekrar yapabildiklerini belirterek, "Bizim açımızdan güzel bir destek, büyük bir nimetti. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın, devletin desteği olmasaydı bu binayı yerinde dönüştüremeyecektik. Bu yükün altından tek başımıza kalkamazdık." ifadelerini kullandı.

"Bir daha deprem olsa, korkmayız"

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'nde yerinde dönüştürdüğü evinde yaşayan 54 yaşındaki Yüksel Demir de depremde çok sallandıklarını ve o sırada kendilerini dışarı attıklarını söyledi.

Boyutunu sabah öğrenebildikleri depremin Diyarbakır dahil 11 ilde ciddi hasar oluşturduğunu anımsatan Demir, "Çok sayıda ev yıkıldı, insanlar öldü, büyük bir felaketti. Allah bir daha kimseye göstermesin, çok zor bir durum." dedi.

Demir, yapılan hasar tespit çalışmalarında evinin ağır hasarlı olduğunun belirlendiğini, hibe ve faizsiz kredi sayesinde evini tekrar yaptığını bildirdi.

Demir, şunları kaydetti:

"Devlet olmasaydı, bu evleri yapmamız mümkün değildi. Allah başımızdan eksik etmesin, devlet evlerimizi yaptı. Çok sayıda şehirde yıkımlar oldu. Devlet yapmasaydı, millet nasıl yapacaktı? Çok zor. Yeni evim, eski evime göre çok sağlam. Bir daha deprem olsa, korkmayız."