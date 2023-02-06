Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da deprem nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük deprem sonrası yıkımın yaşandığı illerden biri de Diyarbakır oldu. Kentte 6 bina yıkılırken 14 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sarsıntı nedeniyle 79 kişi de yaralandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle birçok ilde yıkım meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre depremde 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi de yaralandı.

7 KATLI BİNA YIKILDI

Depremi en çok hisseden illerden olan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tesisler kavşağında bulunan 7 katlı bir bina yerle bir oldu. Çok sayıda yaralı çıkartılırken, ekipler enkaz arama çalışmalarına devam ediyor.

14 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yaptığı açıklamada, "Depremde 6 bina yıkıldı, 14 vatandaşımız hayatını kaybetti. 79 vatandaşımız yaralandı." ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title