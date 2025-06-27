Diyarbakır'da Çoklu Dirsek Yaralanması Geçiren Kadın Başarıyla Tedavi Edildi

Diyarbakır'da Çoklu Dirsek Yaralanması Geçiren Kadın Başarıyla Tedavi Edildi
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Batman'da düşme sonucu dirseğinde çoklu kırık ve bağ yaralanması yaşayan Cevriye Erek, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Dirseğinde çoklu kırık ve bağ yaralanması bulunan kadın, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman'da yaşayan Cevriye Erek, kolunun üzerine düşmesi sonucu dirseğinde birden fazla kemik kırığı ve bağ kopması yaşadı.

Tedavi için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Erek'in muayene ve tetkiklerinde, dirsek eklemine yakın bölgede kırıklar ile iç ve dış yan bağlarda kopma tespit edildi.

Ortopedi uzmanları Op. Dr. Okan Ateş ile Op. Dr. Mustafa Altıntaş tarafından ameliyatı gerçekleştirilen Erek, sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Ateş, bu tür kombinasyon yaralanmalarının nadir görüldüğünü ve tek başına müdahale edilmesinin zor olduğunu belirtti.

Öncelikle kırık kemik parçalarını vida ile sabitlediklerini daha sona kopan bağları onardıklarını bildiren Erek, "Son olarak kolun hareket kabiliyetini koruyacak şekilde özel bir hareketli dış sabitleyici uyguladık. Bu sayede hem fonksiyonel iyileşme sağladık hem de ağrısız bir süreç geçirmesini hedefledik." dedi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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