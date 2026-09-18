Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 112 kişi yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 112 kişi yakalandı.
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 112 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 112 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA