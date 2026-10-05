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Diyarbakır'da cephe sıvası kopup kaldırıma düştü; kadın ve çocuk son anda kurtuldu

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Diyarbakır'da cephe sıvası kopup kaldırıma düştü; kadın ve çocuk son anda kurtuldu
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 5 katlı binanın son katındaki dış cephe sıvasının bir bölümü, dün akşam kaldırıma düştü. Kaldırımda yürüyen kadın ve çocuk sıva parçalarından son anda kurtuldu; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da, 5 katlı binanın dış cephe sıvasının bir bölümü kaldırıma düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen kadın ve çocuk, sıva parçalarından son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın son katındaki dış cephe sıvasının bir bölümü, henüz bilinmeyen nedenle koptu. Sıva parçaları kaldırıma düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen kadın ve çocuk, sıva parçalarının üzerlerine düşmesinden son anda kurtuldu. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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