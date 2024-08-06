Diyarbakır'da cep telefonu kamerasıyla hortum görüntülendi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki deprem konutlarında çıkan hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortumun herhangi bir zarara yol açmadığı belirtildi.
Diyarbakır'da hortum cep telefonu kamerasında
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki deprem konutlarında çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde yapımı süren deprem konutlarında, dün öğlen saatlerinde boş arazide hortum oluştu. O sırada konutlarda bulunan bir vatandaş, oluşan hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Çıkan hortumun herhangi bir zarara yol açmadan sona erdiği öğrenildi.