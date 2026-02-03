Cami hoparlöründen müzik açıp mahalleye dinlettiler

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde cami hoparlöründen müzik açılıp mahalleye dinletildi. Görüntülenen olaya ilişkin müftülük konu ile ilgili inceleme başlattı.

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde dün gece saatlerinde, İmam Şafii Camii'nin hoparlöründen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce müzik açılarak mahalleye dinletildi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyadan yayınlanmasının ardından Kayapınar Müftülüğü konu ile ilgili inceleme başlattı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR