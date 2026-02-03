Haberler

Cami hoparlöründen müzik açıp mahalleye dinlettiler

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir caminin hoparlöründen müzik yayını yapılması üzerine müftülük inceleme başlattı. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde cami hoparlöründen müzik açılıp mahalleye dinletildi. Görüntülenen olaya ilişkin müftülük konu ile ilgili inceleme başlattı.

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde dün gece saatlerinde, İmam Şafii Camii'nin hoparlöründen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce müzik açılarak mahalleye dinletildi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyadan yayınlanmasının ardından Kayapınar Müftülüğü konu ile ilgili inceleme başlattı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
