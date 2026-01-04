Haberler

Buzlanan yolda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 12 yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır-Elazığ yolu Toprakevler mevkisinde meydana gelen kazada, yoldaki buzlanma nedeniyle bir hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. 12 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

DİYARBAKIR'da yoldaki buzlanma nedeniyle otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Elazığ yolu Toprakevler mevkisinde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan B.G. idaresindeki 33 EEA 63 plakalı hafif ticari araç ile İ.T. kontrolündeki 35 U 4169 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
