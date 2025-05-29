Diyarbakır'da Büyük Narkotik Operasyonu: 3 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Büyük Narkotik Operasyonu: 3 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde düzenlenen operasyonla 3 milyon 476 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini açıkladı. 7 şüpheli gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde 3 milyon 476 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini, 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 61 operasyonel tim ve 645 personelin katılımıyla düzenlenen, uzaktan algılama sistemlerinin kullanıldığı operasyonda, 70 ton toz esrar elde edilebilecek 3 milyon 476 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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