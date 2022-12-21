DİYARBAKIR'DA BOMBALI SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİST 6 AY KEŞİF YAPTIM

DİYARBAKIR'da, çevik kuvvet midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısı sonrası gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan terörist Ferhat Aksoy (24) ifadesinde suçunu itiraf ederek, Lice ilçesi kırsalında bu yılın temmuz ayında teröristler tarafından eğitildim. Bana eğitim vermelerindeki amaç böyle bir eylemi gerçekleştirmemdi. Haziran ayından bu yana da bombayı patlatacağım yerin keşfini gerçekleştirdim dedi.

Diyarbakır- Mardin kara yolunda 16 Aralık'ta, sabah saatlerinde canlı hayvan borsasında görevli çevik kuvvet personelini taşıyan midibüsün geçtiği sırada bombalı araçla yapılan saldırıda 8 polis memuru ve 1 sivil hafif yaralandı. Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, saldırının kiralık araçla gerçekleştirildiği tespit edildi. Aracı olay yerine park eden Ferhat Aksoy ile onu taksiyle götüren A.A., Lice ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Ardından 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Ferhat Aksoy'un kardeşinin 2004 yılında terör örgütündeyken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 12 şüpheli daha gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sorguların ardından 17 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise yoğun güvenlik önlemleriyle 20 Aralık'ta adliyeye sevk edildi. Aralarında baş şüpheli Ferhat Aksoy'un da olduğu kişilerden A.A., B.A. ve G.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü ise serbest bırakıldı. 1 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı devam ediyor.

'HAZİRAN AYINDAN BU YANA KEŞİF YAPIYORDUM'

Bombalı saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf eden Ferhat Aksoy ifadesinde, temmuz ayında Lice ilçesi kırsalında teröristler tarafından eğitildiğini belirterek, Bana eğitim vermelerindeki amaç böyle bir eylemi gerçekleştirmemdi. Eylül ayında örgüt mensuplarıyla yaptığımız toplantıda, bana bomba getireceklerini söylediler. Bunu patlatmamı istediler. Bunun karşılığında da bana 10 bin dolar ve sonrasında da daha fazla para vereceklerini söylediler. Ayrıca beni istediğim yere göndererek daha iyi yaşam sunabileceklerini söylediler. Bombayı Diyarbakır'a bu ayın ilk haftasında bir örgüt mensubu getirdi. Daha sonra bombayı patlatacağımız yeri görmeye gittik. Planımızı yaptık. Bombayı arabaya ben yerleştirdim. Haziran ayından bu yana bombayı patlatacağım yerin keşfini gerçekleştirdim. Daha önce hayvan pazarına gidiyordum. Polis araçlarını orada görüyordum ve orada gerçekleştireceğimi düşündüm. G.T.'nin tanıdıkları vasıtasıyla kiraladığım araçta bombayı patlattım. Pişmanım dedi.

Tutuklanan taksici A.A.'nın ise saldırıyla herhangi bir bağlantısının olmadığını, sadece Ferhat Aksoy'u istediği yere taşıdığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)