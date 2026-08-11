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Lice'deki saldırıda 2 tutuklama

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen ve 1 kadının hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yaşanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 29 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen ve 1 kadının hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yaşanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 29 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Lice Cumhuriyet Başsavcılığınca, kırsal Dallıca Mahallesi'nde 3 Ağustos'ta Veysi Y'nin kullandığı hafif ticari araca düzenlenen, araçta bulunan Figen Baran'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı sonrası taraflar arasında yaşanan silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer M. ve Recep M. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı olmak üzere 27 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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