Diyarbakır'da bir kadını silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli Şırnak'ta yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Temmuz'da, İ.A'nın (22) doğum günü kutlamasından dönerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmada, cinayet zanlısı olarak aranan İ.A'nın birlikte yaşadığı C.A. (30), Silopi ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Merkez Yenişehir ilçesinde, annesi, ablası ve kardeşiyle doğum günü kutlamasından dönen İ.A. (22), Şehitlik Mahallesi 50. Sokak'taki evinin bulunduğu binaya girdiğinde birlikte yaşadığı C.A'nın silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
