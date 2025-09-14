Haberler

Diyarbakır'da Bıçaklı Cinayet: Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da Bıçaklı Cinayet: Şüpheli Yakalandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, evinin önünde çocuklarının yanında bıçaklanarak öldürülen Erkan Ceylan'ın cinayet şüphelisi Y.D. yakalandı ve tutuklandı. Olayın detayları ve güvenlik kamera incelemeleriyle gelişmeler yaşandı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde evinin önünde aracına binerken çocuklarının yanında bıçaklanarak öldürülen Erkan Ceylan'ın (40) cinayet şüphelisi Y.D. (39) yakalanıp, tutuklandı.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Alipınar Mahallesi Alipınar Caddesi'nde meydana geldi. Erkan Ceylan evinin önündeki aracına bindiği sırada yanına Y.D. geldi. Y.D., çocuklarının yanında Ceylan'ı bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erkan Ceylan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Erkan Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceylan'ın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Çalışma sonucunda Y.D.'nin saklandığı yer tespit edilerek operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Y.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
