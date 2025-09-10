Diyarbakır'da Ayakkabı Deposunda Yangın Çıktı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 3 katlı bir ayakkabı deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir ayakkabı deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın için, depo çevresinde güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, depoda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.