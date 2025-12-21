Haberler

Diyarbakır'da 6 aşiretin temsilcileri ve kanaat önderleri bir araya geldi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlenen 'Aşiretler Dayanışması' toplantısında, 6 aşiretin temsilcileri ve kanaat önderleri bir araya geldi. Toplantıda toplumun sorunları ve çözüm yolları konuşuldu, barış vurgusu yapıldı.

Merkez Sur ilçesinin Çarıklı Mahallesi'ndeki bir külliyede düzenlenen "Aşiretler Dayanışması" toplantısına Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 6 aşiretin temsilcileri ile yaklaşık 300 kanaat önderi katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan araştırmacı ve yazar Mahmut Kılınç, aşiretlerin ve kanaat önderlerinin yaşadığı toplumun dertleriyle dertlenmesi gerektiğini söyledi.

Bölgedeki birçok kanaat önderinin de toplantıda yer aldığını ifade eden Kılınç, "Aşiretleri, birleştiren, geleceğe katkı sunan yapılar olarak görüyoruz. Aşiretler özellikle dayanışma, yardımlaşma ve arabuluculuk yönleriyle toplumda önemli bir rol oynamaktadırlar." dedi.

Daha sonra bazı katılımcılar söz alarak, görüşlerini beyan etti.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Metina aşireti mensubu ve kanaat önderi Esat Güngörür de amaçlarının bölgede olası olumsuzlukların önüne geçmek olduğunu belirtti.

Bölgede kronikleşen bazı sorunların olduğunu ifade eden Güngörür, bunlardan birinin de kız kaçırma olayları olduğunu dile getirdi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Güngörür, bu sürece herkesin katkı sunması gerektiğini belirtti.

Aşiretlerin ve kanaat önderlerinin de barıştan yana olduğunu dile getiren Güngörür, "Bu süreç sayesinde bölgeye huzur geldi. Bundan daha güzel ne olabilir?" diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
