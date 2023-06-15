Diyarbakır'da arazi kavgası: 9 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı arazi kavgasına ilişkin 3 savcı görevlendirilirken, kavgada uzun namlulu silahlarla taranan traktörlerin görüntüsü dehşete düşürdü.

Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi Serçeler köyünde husumetli iki aile arasında sabah saatlerinde tarla sürme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sonrası buğday ekili arazinin ateşe verilmesiyle aileler arasında silahlı kavga çıktı. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada O.T., S.T., H.T., M.C.T. ile M.E.A., S.A., M.A., Y.A., Ö.A hayatını kaybederken, M.A. ve A.A. yaralandı. İddiaya göre yanan araziyi söndürmek için olay yerine giden 21 GP 558 ve 21 GR 681 plakalı traktörler uzun namlulu silahlarla tarandı. Çok sayıda merminin isabet ettiği traktörlerin görüntüsü dehşete düşürdü.

Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi

Öte yandan Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde 3 savcı görevlendirildi. - DİYARBAKIR