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Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 137 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 137 şüpheli yakalandı
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Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 137 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 137 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 137 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan
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