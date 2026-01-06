Haberler

Binanın kolonu çatladı! İki apartman tahliye edildi

Binanın kolonu çatladı! İki apartman tahliye edildi Haber Videosunu İzle
Binanın kolonu çatladı! İki apartman tahliye edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kolonlarında çatlaklar oluşan iki apartman, güvenlik tedbirleri kapsamında tahliye edildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kolonlardan birinde çatlaklar oluşan bitişik 5 katlı 2 apartman tahliye edildi.

Bağlar ilçesi Göçmenler Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı Bakır-3 Apartmanı'nın zemininde bulunan demirci dükkanının kolonlarından birinde akşam saatlerinde çatlaklar oluştu.

BÜYÜK PANİK

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından Bakır-3 Apartmanı'nda oturanlar ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.

YANINDAKİ BİNA DA TAHLİYE EDİLDİ

Bitişiğindeki 5 katlı Altaş Apartmanı da tedbir amaçlı boşaltıldı. Yapılacak incelemenin ardından 2 yapının durumu hakkında karar verilecek.

Altaş Apartmanı sakinlerinden Veysi Sarıcan, "Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Komşular bize haber verdi. Yan binanın kolonunun patladığını söylediler. Ekipleri tedbir amaçlı binayı boşaltmamızı istedi. Akrabalarımıza gideceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Bahçeli'den gündemi sarsan sözler: Öcalan'ın yerine hazırlanıyor

Bahçeli'den gündemi sarsan sözler: Öcalan'ın yerine hazırlanıyor
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle! İnkar değil itiraf geldi
Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha

Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket