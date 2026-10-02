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Diyarbakır'da akşam sağanağı hayatı olumsuz etkiledi, belediye onarım başlattı

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Diyarbakır'da akşam sağanağı hayatı olumsuz etkiledi, belediye onarım başlattı
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Diyarbakır kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Göle dönen yollarda araçlar ve yayalar zorlandı; bazı iş yerleri ile alt geçitleri su bastı, kazalar oldu ve belediye etkilenen bölgelerde onarım başlattı.

KENT MERKEZİNDE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Trafikteki araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yürümekte zorlandı. Giriş kattaki bazı iş yerleri ile alt geçitleri su basarken, sağanak nedeniyle kazalar meydana geldi.

Belediye ekipleri, yağıştan etkilenen bölgelerde onarım çalışması başlattı.

Selim KAYA- Seyfettin EKEN- Hüseyin İÇLİ / DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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