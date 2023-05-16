Diyarbakır'da AK Parti 17 ilçede, CHP 2 ilçede sandık sonuçlarına itiraz etti

DİYARBAKIR'da AK Parti, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 17 ilçede 100'ün üzerinde, CHP ise 2 ilçede 26 sandık sonucuna itiraz etti.

DİYARBAKIR'da Ak Parti, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 17 ilçede 100'ün üzerinde, CHP ise 2 ilçede 26 sandık sonucuna itiraz etti.

1 milyon 143 bin 887 seçmenin oy kullandığı Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanlığı, 17 ilçede 100'ün üzerindeki sandık sonucuna itiraz etti. Çeşitli sebeplerle yapılan itirazlar kabul edildi.

Diyarbakır'da Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oyların yüzde 71,96'sını, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 26,48'ini aldı.