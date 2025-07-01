Diyarbakır'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: Gelin Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayınpederin gelinine tabancayla ateş etmesi sonucu S.N.Y. hayatını kaybetti. Olay sonrası kayınpeder N.Y. gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde aile içerisinde yaşanan tartışmada kayınpeder N.Y.'nin tabancayla vurduğu gelini S.N.Y., hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre aile içinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada kayınpeder N.Y., gelini S.N.Y.'ye tabancayla ateş etti. Gelin yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.N.Y., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamadı. S.N.Y.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kayınpeder N.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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