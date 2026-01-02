Haberler

Diyarbakır'da ahırın çatısının çökme anı kamerada; 4 inek yaralandı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir ahırın çatısı, karın ağırlığı nedeniyle çöktü. Olayda 4 inek yaralanırken, çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde ahırın çatısı, üzerindeki karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Ahırdaki 4 inek yaralanırken, çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan yağış sonrası üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü. Ahırda bulunan 4 inek yaralandı. Çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatının çöktüğü, ahırdaki hayvanların kaçmaya çalıştıkları yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
