Diyarbakır'da ağır hasarlı bina kontrollü yıkıldı
Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan Hevsel 1 Sitesi'ndeki 6 katlı bina, Kahramanmaraş merkezli 2023 depremlerinde aldığı hasar nedeniyle ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Çalışmalar sırasında oluşan toz bulutu çevreyi kaplarken, yıkımın sorunsuz tamamlandığı belirtildi. Yıkım anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,