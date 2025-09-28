Haberler

Diyarbakır'da AFAD Gönüllüleri Dayanışma Etkinliği Düzenledi

Diyarbakır'da AFAD Gönüllüleri Dayanışma Etkinliği Düzenledi
Güncelleme:
Diyarbakır'da düzenlenen 'Dicle Gençlik Kampı' etkinliğinde AFAD gönüllüleri, afet bilinci ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla bir araya geldi. Etkinlikte doğa yürüyüşü ve bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da AFAD Gönüllüleri "Dicle Gençlik Kampı"nda bir araya geldi.

Etkinlikte gönüllüler, afet bilinci ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi.

Doğa yürüyüşü ve bilgilendirici etkinliklerle hem ekip ruhu güçlendirildi hem de afetlere karşı farkındalık artırıldı.

AFAD gönüllülerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen buluşmada, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Katılımcılar, afet anlarında dayanışmanın önemine vurgu yaparak gönüllülüğün toplum için taşıdığı değeri ortaya koydu.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, AFAD personeli ve gönüllüler katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
