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Diyarbakır'da 915 kilo esrar ele geçirildi

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DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda, 915 kilo esrar ele geçirildi.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda, 915 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bulup, adalete teslim etmek amacıyla çalışma yapıldı. Lice ilçesi Bağlan Mahallesi kırsalında, 'Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal 60-61 operasyonu düzenlendi. Operasyonda 10 ayrı noktada yapılan aramada, 915 kilo esrar ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Güncel Haberler

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