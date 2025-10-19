Haberler

Diyarbakır'da 8 Derslikli Enver Geçgel İlkokulu Açıldı

Diyarbakır'da 8 Derslikli Enver Geçgel İlkokulu Açıldı
EFG Elektrik tarafından yaptırılan 8 derslikli Enver Geçgel İlkokulu, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Okulun, çocukların gelişimine katkı sağlayarak geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

EFG Elektrik tarafından yaptırılan 8 derslikli Enver Geçgel İlkokulu, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde törenle açıldı.

EFG Elektrikten yapılan açıklamaya göre, ilçede ilkokul ve anasınıfı 200 öğrencinin eğitim alacağı 8 derslikli okulun açılışı için tören düzenlendi.

EFG Yönetim Kurulu Başkanı Enver Geçgel, törende yaptığı konuşmada, okulun çocukların gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

Okulun yalnızca bir eğitim binası olmadığını geleceğin bilim insanlarının, araştırmacılarının ve ülkesini seven bireylerin yetişeceği bir merkez olduğunu belirten Geçgel, "Eğil'deki çocuklarımızın hayal kurabilecekleri, merak edecekleri ve bilgiyle büyüyebilecekleri bir ortam sunmak, bizim en büyük amacımızdır. Her bir sınıf, her bir derslik, çocuklarımızın potansiyellerini keşfetmeleri ve hayallerine ulaşmaları için birer adım niteliğindedir. Bu okul, bölgeye yapılan bir yatırım olmanın ötesinde, ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır." dedi.

EFG Elektrik Finans Direktörü Orhan Dervişoğlu da şirketlerinin ülkesine fayda sağlamayı bir iş değil, bir gönül meselesi olarak gören bir şirket olduğunu ifada etti.

Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü biliyoruz ki bir ışık yakarsınız, o ışık bir çocuğun yolunu aydınlatır ve o çocuk büyüdüğünde o ışığı dünyaya yayar. Bu okul, geleceğe açılan bir umut kapısıdır."

Konuşmaların ardından okulun açılışını yapan katılımcılar, daha sonra sınıfları gezdi ve toplu fotoğraf çektirdi.

Törene, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, iş insanları, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
