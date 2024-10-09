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Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi

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Diyarbakır'da 7 yaşındaki bir kız çocuğunu arazideki toprak birikintisinin arkasına götürmeye çalışan taciz şüphelisi, mahallelinin olayı fark edip bölgeye hareket etmesiyle kaçtı. Hastanede kontrolleri yapılan kız çocuğunun bacağında ısırık izleri tespit edilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da, 7 yaşındaki kız çocuğunu toprak birikintisinin arkasına götürmeye çalışan taciz şüphelisi, mahallelinin fark etmesiyle kaçtı. Eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi, Fırat Mahallesi, Ayşenur Zarakolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 30 yaşlarında olan ve üzerinde gri üst ile lacivert kot pantolon bulunan erkek şüpheli, kız çocuğunu arazideki toprak birikintisinin arkasına götürme çalıştı.

Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Taciz şüphelisini fark eden çevredekiler, toprak birikintisine doğru ilerledi. Çevredekilerin geldiğini gören şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuk, sağlık kontrolü için Diyarbakır Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi

BACAĞINDA ISIRIK İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Kontrollerinde bacağında ısırık izleri tespit edilen mağdur çocuk, Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) götürüldü. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan ve eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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