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Diyarbakır'da Çatı Katında Yangın

Diyarbakır'da Çatı Katında Yangın
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DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenişehir ilçesi Kooperatif Mahallesi Rızvan Ağa Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı Villa Apartmanı'nın çatı katında, akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, binanın çatı katında bulunan güneş panelleri ile istiflenen odunlar zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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