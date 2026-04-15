Diyarbakır'da Apartmanda Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 1'i ağır 5 kişi dumandan etkilendi.
Bağlar ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde bulunan 7 katlı Zagros Apartmanı'nın 5'inci katındaki dairede, öğle saatlerinde çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında 1'i ağır 5 kişi dumandan etkilendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,