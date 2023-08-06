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Diyarbakır'da 5 Kilometrelik Yol Çalışması Tamamlandı

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Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, Sofu Halil ve Kara Veli mezralarında 20'den fazla yeni yapının inşa edildiği bölgelerde 5 kilometrelik yeni yol çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalardan memnun kalan vatandaşlar teşekkür etti.

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesinde 20'den fazla yeni yapının inşa edildiği Sofu Halil ve Kara Veli mezralarında 5 kilometreyi bulan yeni yol çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez Bağlar ilçesindeki Karahan Mahallesi'ne bağlı Sofu Halil Mezrası'nda 4 kilometre ve Yukarı Molla Ali Mahallesi'ne bağlı Kara Veli Mezrası'nda da 1 kilometre olmak üzere iki yerleşim yerinde toplam 5 kilometreyi bulan yeni yol çalışması yaptı.

Yapılan çalışmalardan memnun kalan kırsal yerleşim yerlerindeki vatandaşlar, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Damlanur Teyhun - Güncel

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