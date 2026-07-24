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Diyarbakır'da Dev Kenevir ve Skunk Operasyonu: 387 Bin Kök Ele Geçirildi

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- Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da yasa dışı kenevir ekimiyle ilgili düzenlenen operasyonlarda 387 bin 882 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Sur, Yenişehir, Çermik, Kulp ve Eğil ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimiyle ilgili operasyonlar düzenlendi.

310 personelin katıldığı operasyonlarda, Jandarma İHA (JİHA) ve uzaktan algılama sistemlerinden faydalanıldı.

Operasyonlarda, 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387 bin 882 kök kenevir ve skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Açıklamada, "Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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