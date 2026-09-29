Haberler

Diyarbakır'da 211 yıllık vakıf hayrıyla anaokulu öğrencilerine meyve ikram edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da 211 yıllık vakıf hayrıyla anaokulu öğrencilerine meyve ikram edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da, İsmihan Kaya Sultan Vakfı'nın 211 yıllık hayır şartı doğrultusunda Sur ilçesindeki anaokulu öğrencilerine meyve ikram edildi. Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, görevlerinin yalnızca eserleri korumak değil vakfedenlerin hayır iradesini yaşatmak olduğunu belirtti.

Diyarbakır'da bir vakfın hayır şartı doğrultusunda çocuklara meyve ikram edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan İsmihan Kaya Sultan Binti Murat Han-ı Salis Vakfı'nın 211 yıllık hayır şartı doğrultusunda, merkez Sur ilçesindeki İskenderpaşa Anaokulu öğrencilerine elma, şeftali, üzüm, muz ve mürdüm eriği ikramında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, "Vakıflarımız, yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan güçlü bir iyilik ve dayanışma geleneğini temsil ediyor. Bizim görevimiz yalnızca vakıf eserlerini korumak değil, vakfedenlerin ortaya koyduğu hayır iradesini de yaşatmaktır." dedi.

Kaynak: AA
Bu haber 402 sitede yayınlandı.
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi 'Yok artık' dedirtti

Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fon toplantısında alınan kararları açıkladı: Tam yetkili kurul oluşturduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan fon toplantısında alınan kararları açıkladı
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım

Ferhat Gündoğdu'yu gözaltına aldıran eski hakemden olay paylaşım
Burdur'da 85 yaşındaki sürücü kızının ihbarıyla trafikte durduruldu

Kızı ihbar etti, yarı yolda polis durdurdu
CHP'den istifa eden Ekrem Baki, Meclis üyeliklerini de bıraktı

Üsküdar'da CHP'ye şok üstüne şok: Meclis üyeliklerini de bıraktı
Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli

"Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun..."
Serenay Sarıkaya Paris'te şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı

Serenay Sarıkaya şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı
Azra Akın, koruma ve bakım altındaki çocuklara masal okudu

Eski Türkiye Güzeli'nden anlamlı ziyaret! Çocuklara masal okudu