Diyarbakır'da 2023'te 48 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti

??????? Diyarbakır'da 2023'te meydana gelen trafik kazalarında 48 kişi yaşamını yitirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır'da geçen yıl meydana gelen trafik kazası istatistiklerini açıkladı.

Trafik Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023'te 3 bin 326'sı hasarlı olmak üzere 6 bin 561 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda, 48 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 619 kişi yaralandı.