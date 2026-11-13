Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da 19. Veteriner Cerrahi Kongresi başladı, 3 gün sürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da 19. Veteriner Cerrahi Kongresi başladı, 3 gün sürecek
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da 19. Ulusal ve 5. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi başladı. 3 gün sürecek kongrede deneysel cerrahi, güncel tanı-tedavi yöntemleri ve teknolojik gelişmeler ele alınacak; genç asistan ve doktorlar ilk sunumlarını yapacak.

Diyarbakır'da "19. Ulusal ve 5. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi" başladı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı tarafından merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen ve 3 gün sürecek kongrede, deneysel cerrahi alanlarındaki güncel tanı ve tedavi yöntemleri, cerrahi uygulamalardaki teknolojik gelişmeler ve bilimsel çalışmalar ele alınacak.

Kongre Başkanı Doç. Dr. Berna Ersöz Kanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrenin iki yılda bir düzenlendiğini belirterek, 19'uncusunun Diyarbakır'da gerçekleştirilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

"Kongre, bilimsel bilgilerin paylaşılmasının yanı sıra genç asistan ve doktorlarımızın bilime kazandırılması adına önemli. Sunumlarını gerçekleştirip bildirilerini sunuyorlar. Bilim öncülüğündeki ilk adımlarını burada atıyorlar." ifadelerini kullanan Kanay, kongrenin 3 gün süreceğini belirtti.

Kanay, şunları aktardı:

"Son günde de Diyarbakır gezimiz olacak. Kıymetli hocalarımızı ağırladığımız için çok mutluyuz. Türkiye'deki tüm veteriner fakültesinden en az bir temsilci kongremize katılım sağladı. Kayıtlarımız doldu. Yabancı katılımcılarımız da var. Kongrenin sonunda da genç arkadaşlarımız burada bilime adımlarını atmış olacak, ilk sunumlarını yapıp belki de topluluk önünde ilk konuşmalarını gerçekleştirecek. Cerrahi dediğimiz kavram bir ekip işidir ve bu ekiple tanışacaklar. Kongre bünyesinde kurulan stantlarda en son çıkan ürünler tanıtılacak."

DÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla da kongrenin veteriner hekimlik camiası açısından önem taşıdığını belirterek, organizasyonun Diyarbakır'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kongrenin açılışına DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
Öğretmen sınıfta kontrolünü kaybetti! Öğrencilerin başına çöp döktü

Okulda infial yaratan olay! Bu görüntü öğretmenin başını yedi
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı

TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı

Sevgilisini yine yalnız bırakmadı!

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu

Önce sevgili olmuşlar, sonra hayatlarını kabusa çevirmişler
Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı var12

Sarıgül soruşturmasında yeni dalga! Listede eski belediye başkanı var
Oğuzhan Koç'a kira şoku! Mahkemenin belirlediği rakam dudak uçuklattı20

Oğuzhan Koç'a kira şoku! Mahkemenin belirlediği rakam dudak uçuklattı
Kıraç çocuklarıyla ilk kez kamera karşısına geçti! Babalarının izinden gidiyorlar

Ünlü şarkıcının çocukları babalarının izinde! İşte son halleri
Acemi Cadı'nın Ceren'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

Acemi Cadı'nın Ceren'iydi! Bakın şimdi ne iş yapıyor
Eski manken İpek Tanrıyar'dan hastane paylaşımı! Notu güldürdü

Bir dönemin ünlü mankeniydi! Devlet hastanesinden paylaşım yaptı
Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor

Milli futbolcuyla aşk yaşadığını itiraf etti