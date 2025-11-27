Diyarbakır'da 17 Yaşındaki Genç Muhammed Yusuf Keskin'in Ölümü: Aile Soruşturmada İlerleme Bekliyor

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 2 grup arasında çıkan tartışmada kalbine isabet eden tek kurşunla vurulan Muhammed Yusuf Keskin'in (17) ölümü ile ilgili soruşturmada; şüpheli ya da şüpheliler bulunamadı. Soruşturma sürerken; Muhammed'in ailesi, bir ipucu bulabilemek için olayın yaşandığı mahalleye taşındı. 5 çocuğundan birini kaybeden anne Sevdet Keskin (39), "Bir katil nasıl kaçabilir? O kadar kamera varken, çocuğu sokaktan alıp öbür sokağa götürürken, vurduktan sonra, kaçtıktan sonra hiç mi görülmedi? Dünya kadar kamera vardı o sokakta, kontrol ettik" dedi.

Olay, 15 Haziran'da Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde arkadaşlarıyla görüşmek için evden çıkan Muhammed Yusuf Keskin, mahalledeki bir grupla çıkan tartışmada kalbine sıkılan tek kurşunla vuruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammed Yusuf, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Muhammed Yusuf'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada; şüpheli ya da şüphelilerin izine rastlanmadı. Soruşturma sürerken; ailesi, 2 ay önce olayın meydana geldiği mahalleye taşındı.

'İKİ KURŞUN SIKILMIŞ, BİRİ MUHAMMED'İN KALBİNE GELMİŞ'

Anne Sevdet Keskin, "Gece geç saatti, 01.30'du. Biz uyuyorduk. Ani bir telefonla oğlumun vurulduğu haberini aldım. Eşimin arkadaşı aradı, 'Muhammed'i vurmuşlar' dedi. Oğlumu hastaneye götürmüşler ama yolda hayatını kaybetmiş. Oğlum, ortaokuldan sonra okulu bıraktı. Hiçbir bilgi vermiyorlar. 'Çete olayına girdiği için 4 ayda çözülür' dediler ama 4 ay da geçti 5 ay da geçti; çözülmedi. Telefonunu da verdik, dedik, belki oradan bir bilgi alırlar; 'hemen sonuçlansın' diye. Hiçbir bilgi vermiyorlar. Bir katil nasıl kaçabilir? O kadar kamera varken, çocuğu sokaktan alıp öbür sokağa götürürken, vurduktan sonra, kaçtıktan sonra hiç mi görülmedi? Dünya kadar kamera vardı o sokakta, kontrol ettik. Çevredeki vatandaşların dediklerine göre katil kaçıp, bir arkadaşının aracına girmiş. Katilin hapse girmesi lazım. Oğlumun vurulduğu sokak da İskenderpaşa Mahallesi'ndedir. Oğlum vurulduğu esnada oradakilere bir şey dedi mi demedi mi; bilmiyorum. Sadece 'Ağabey beni hastaneye yetiştirin' demiş. Zaten ondan sonra rahmet etmiş. Dediklerine göre orada iki kurşun sıkılmış. Bir kurşun Muhammed'in kalbine gelmiş" diye konuştu.

'HERHANGİ BİR HABER ALAMAYINCA BURAYA TAŞINDIK'

Anne Keskin, "Oğlumu öldürenler bulunsun, faili meçhul kalmasın. Katil kaçmasın, kaybolmasın, cezasını bulsun. Bulsun ki başka evlatlar öldürülmesin, başka annelerin yüreği yanmasın. Oğlumuzu Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnettik. Her hafta gidiyoruz zaten. Onu ihmal etmek istemiyoruz. Gittiğimizde de zaten zorlanıyoruz. Evimizi de değiştirdik. O eve sığamıyorduk. O ev büyüktü, güzeldi ancak huzur olmadıktan sonra insan kendini boşta hissediyor. Geldik bu gecekonduya. Oğlumun ölümünün üzerinden 3 ay geçtikten sonra, herhangi bir haber alamayınca buraya taşındık. Belki oğlumun katilleriyle ilgili bir ipucu buluruz diye" dedi.