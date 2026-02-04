Vali Zorluoğlu: 2023'teki deprem sonrası Diyarbakır'da 17 binden fazla konut inşa edildi

DİYARBAKIR Valisi Murat Zorluoğlu, 2023'te yaşanan depremlerin ardından inşa edilen konutlarla ilgili olarak, " Diyarbakır'da da şu an 13 bin 190 tanesi Oğlaklı bölgesinde olmak üzere toplamda 17 binin üzerinde konut inşa edildi. 10 bin 600 tanesinin hak sahibi belirlendi" dedi.

Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, AFAD il Müdürü İlami Çakmak ve Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir ile birlikte Oğlaklı Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD Başkanlığı başta olmak üzere diğer kurumların aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Vali Zorluoğlu, "3 yıllık bir süre geçti. Tüm bölge illerinde olduğu gibi Diyarbakır'da da afetin hemen sonrasında çok ciddi bir iyileştirme süreci başlatılmıştı. Bu manada ilk etapta hasar gören yapıların yıkılması, enkazların kaldırılması, barınma ihtiyacı duyan vatandaşlarımıza önce çadır sonra konteyner gibi geçici barınma imkanları sağlanması, birtakım kira yardımları yapılması gibi destekler verilmişti. Fakat aynı zamanda çok büyük bir hamleyle barınma yardımı anlamında hak sahiplerine konut yapma anlamında bir büyük seferberlik başlatıldı. Diyarbakır'da da şu an 13 bin 190 tanesi Oğlaklı bölgesinde olmak üzere toplamda 17 binin üzerinde konut inşa edildi. Oğlaklı'daki 13 bin 190 tane konutun şu ana kadar 10 bin 600 tanesinin hak sahibi belirlendi. Şu anda da burada 6 bine yakın aile ikamet ediyor, barınıyor, sıcak evlerinde hayatlarını sürdürüyorlar. Burada sadece de konut yapılmadı. Aynı zamanda sosyal donatı alanı olarak da çok çeşitli yapılar inşa edildi. Parklar, bahçeler, yeşil alanlar, okullar, iş yerleri gibi. Şimdi yatırım programında hastane, cami gibi buranın normal yaşamında ihtiyaç duyacağı diğer yapılarda oluşturuldu" dedi.

'YAZ AYLARINDA BURAYA 10 BİNİN ÜZERİNDE AİLENİN TAŞINMIŞ OLACAĞINI HESAPLIYORUZ'

2023 depremlerinin olumsuz etkilerinin neredeyse ortadan kaldırıldığını belirten Zorluoğlu, "Oğlaklı'da işler yolunda gidiyor. Taşınmalar devam ediyor. İnşallah bu okullar bittiğinde de bu yılın yaz aylarında burada 10 binin üzerinde ailenin taşınmış olacağını hesaplıyoruz. Bu bakımdan burası orta ölçekli bir ilçe gibi. Buranın önemli ihtiyaçlarından biri de sağlık hizmetleriydi. Bu sene Sağlık Bakanlığımız yatırım programına burada 200 yataklı bir hastaneyi de almış oldu. Yine asayişin sağlanması anlamında Jandarma Genel Komutanlığımız da burada inşallah bir karakol inşası yapacak. Büyükçe bir karakol inşaatı gerçekleştireceğiz. Yani her bakımdan buranın bir şehir olarak hayatını idame ettirebilmesi için gerekli tedbirleri aldık. Diğer taraftan kırsal yerlerde diğer ilçelerimizde de 2 bin 800 civarında konut yapıldı. Bunlar da peyderpey hak sahiplerine teslim ediliyor. Ayrıca kırsal mahallelerdeki köy tipi evler konusunda da bin 200 civarında bir yapım öngörülmüştü. Bunun da büyük bir bölümü tamamlanmış oldu. Bu manada Diyarbakır'da artık konteyner kentimiz yok. Orada yaşayan kimse yok. Dolayısıyla herkes hak sahipleri olarak hakkını aldı ve bu manada 2023 depremlerinin olumsuz etkileri neredeyse tamamen ortadan kaldırıldı diyebiliriz. Diyarbakır'da bir de taşkın, sel, heyelan gibi riskler de var. Kuraklık gibi riskler de var. Bütün bu riskleri hesaba katarak ilgili kurumlarımızla birlikte bu riskleri azaltacak tedbirleri afet öncesinde uyguluyoruz. Bunların önemli bir parçası da bilinçlendirme, bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri. Malum bu çok çok önemli. Esasında afetle mücadele bütün toplum kesimlerinin yer alması gereken bir mücadele. Biz deprem riski çok yüksek bir ülkeyiz. Depremle birlikte başka bazı afetlerde de riskli bir coğrafyadayız. Dolayısıyla dirençli şehirler oluşturmamız lazım" diye konuştu.