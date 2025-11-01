Diyarbakır'da 1 Kasım Dünya Kobani Günü Basın Açıklaması Yapıldı

Haberler

DEM Parti öncülüğünde toplanan Demokratik Kurumlar Platformu, 1 Kasım Dünya Kobani Günü vesilesiyle basın açıklaması gerçekleştirdi. DEM Parti İl Eş Başkanı Abbas Şahin, Kobani direnişinin önemini vurguladı.

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Kurumlar Platformu tarafından "1 Kasım Dünya Kobani Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. DEM Parti İl Eş Başkanı Abbas Şahin, "1 Kasım Dünya Kobani Günü barış, demokrasi, eşitlik ve özgürlük isteyen tüm dünya halklarına kutlu olsun" dedi.

DEM Part) öncülüğünde Diyarbakır'da bir araya gelen Demokratik Kurumlar Platformu tarafından "1 Kasım Dünya Kobani Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. Merkez Bağlar ilçesindeki Dörtyol semtinde basın açıklamasını okuyan DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, Nobel Barış Ödülü sahiplerinin, akademisyenlerin, aydınların, yazarların ve demokratik kitle örgütlerinin çağrısı ile 2014'te 1 Kasım'ın Dünya Kobani Günü" olarak ilan edildiğini söyledi.

"Kobani direnişinin tüm dünyanın ortak mücadele mirası olarak tarihin en aydınlık sayfalarında yerini aldığını" dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"IŞİD'in karanlık zihniyeti, kadınlara, halkların bir arada ortak yaşam iradesine, farklı inançlara düşmanlığı bugün de Orta Doğu'da kendini başka isimlerle eliyle var etmeye çalışıyor. Suriye'de inançları, kimlikleri hedef alarak Kürtlere, Alevilere, Dürzilere yapılan saldırılar bunun göstergesidir. Kapitalist güçlerin desteğiyle gerçekleştirilen bu saldırlar Orta Doğu halklarını birbirine düşürerek, inançları karşı karşıya getirerek kendi emperyal hayallerini gerçekleştirmek istemektedir.

IŞİD çeteleri tarafından Kobani'ye yönelik saldırılara karşı tüm dünya halkları seslerini yükseltirken bugün yaşadığımız coğrafyada bu direnişi sahiplenen demokratik siyasetin öncü iradeleri, cezaevlerinde hala rehin tutulmaya devam ediyor. Kobani'yi savunmak insanlığa karşı işlenen suçlara karşı durmaktır. Kobani'yi savunmak tekçi, cinsiyetçi, mezhepçi, militarist politikalara karşı farklılıkların bir arada yaşamını savunmaktır."

